Formula 1, 2023 yarış takvimi açıklandı

2023 Formula 1 takvimi, resmen açıklandı. Türkiye GP yine yer alamadı. COVID-19 nedeniyle son üç yıldır yapılamayan Çin GP, gelecek yıl takvime geri döndü.

Formula 1'in uzun süredir üzerinde çalıştığı 2023 Formula 1 takvimi, resmen açıklandı. 2023 Formula 1 takvimine göre sezon 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 26 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek.

Formula 1 takviminde Türkiye yer almadı

Türkiye, Formula 1'le uzun vadeli kontrat görüşmeleri yapmasına rağmen 2023 Formula 1 takviminde kendisine yine yer bulamadı. COVID-19 nedeniyle son üç yıldır yapılamayan Çin GP ise gelecek yıl takvime geri döndü.

Monaco ve Belçika yine takvimde

2018 yılında Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak üzere takvime dönen Paul Ricard Pisti, gelecek sezon takvimde çıkarılırken, tartışmaların hedefinde olan Monaco GP ile Belçika yeni takvimde de yer aldı.

Belçika GP, 30 Temmuz'da yapılacak ve ardından 1 aylık yaz arası başlayacak. Sonrasında Hollanda, İtalya, Singapur ve Japonya GP'leri gerçekleşecek.

Las Vegas'ta yarış düzenlenecek

Formula 1'de gelecek yıldan itibaren heyecan verici bir grand prix daha düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin sembol şehirlerinden Las Vegas'ta cadde yarışı yapılacak. Las Vegas'taki ilk grand prix, 18 Kasım 2023'te olacak.

Gecenin gündüz olduğu Las Vegas’ta yarış, daha da heyecanlandıran bir şekilde standart bir pistte değil, sokaklarda gerçekleşecek. Las Vegas’ın en uğrak ve ünlü caddeleri, Formula 1 araçlarının birbiriyle kapıştığı yer olacak. Araçların ünlü otellerin ve casinoların yanından geçeceği pist, toplam 14 viraja ve 6,12 kilometre uzunluğa sahip olacak.