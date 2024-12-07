Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in!

AA & Ensonhaber
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağının sıralama turları gerçekleşti.
Abu Dabi'deki 5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1 dakika 22.595 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
YARIŞ YARIN YAPILACAK
Norris'in 0.209 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.229 saniye gerisindeki Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncü sırayı aldı.
Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.
VERSTAPPEN, ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMIŞTI
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinde art arda 4. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
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