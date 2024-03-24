Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinda kazanan Carlos Sainz Formula 1'de takvimin 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'inde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz 2. sırada başladığı yarışı kazanmayı başardı.

ensonhaber.com

Formula 1'de takvimin 3. yarışı Avustralya'da gerçekleşti.

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılan yarışta kazanan Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu.

Ferrari'nin bir diğer sürücüsü Charles Leclerc 2. olurken, McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris podyumun son sırasında yer aldı.

Verstappen ve Hamilton yarışı bitiremedi

Son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen sağ arka freninde yaşadığı yanma sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'da yaşadığı motor probleminden dolayı 17. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bir diğer Mercedes sürücüsü George Russell yarışın son turunda kaza yaptı ve güvenlik aracı arkasında yarışı 17. sırada noktaladı.