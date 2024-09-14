Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Charles Leclerc aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turlarının heyecanı yaşandı.
Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 41.365 saniyelik derece elde eden Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk cebe yerleşti.
26. KEZ POLE POZİSYONUNU ELDE ETTİ
Charles Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'sinde üst üste 4'üncü, kariyerinde ise 26'ncı pole pozisyonunu elde etti.
Monakolu sürücünün 0.321 saniye arkasında yer alan Avustralyalı sürücü Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.440 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.
YARIŞ YARIN 14.00'TE
Azerbaycan Grand Prix'si, yarın TSİ 14.00'te koşulacak.
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