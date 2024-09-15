Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafere ulaşan McLaren pilotu Oscar Piastri kariyerinde ikinci kez yarış kazandı.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde yapıldı.

Ferrari'den Charles Leclerc'in pole pozisyonunda başladığı yarışta McLaren'den Oscar Piastri ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sıradan start aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Alphine pilotu Esteban Ocon araçlarındaki güç ünitesi değişikliği sonrası aldıkları ceza nedeniyle yarışa pit yolundan başladılar.

PIASTRI, İKİNCİ KEZ KAZANDI

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılan yarışın galibi McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.

Avustralyalı pilot Macaristan GP'sinin ardından bu sezon ikinci kez zafere ulaştı.

Yarışta ikinci Charles Leclerc olurken üçüncü Mercedes pilotu George Russell oldu.

PEREZ VE SAINZ KAZA YAPTI

Bitime iki tur kala podyum mücadelesi veren Sergio Perez ile Carlos Sainz ciddi bir kaza yaptı.

McLAREN ZİRVEYE ÇIKTI

Bu yarışın ardından McLaren markalar klasmanında Red Bull'u geçerek ilk sıraya yerleşti.

SIRADAKİ YARIŞ SİNGAPUR'DA

Formula 1'de sıradaki yarış 22 Eylül Pazar günü Singapur Grand Prix'sinde koşulacak.