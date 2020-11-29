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    Formula 1 Bahreyn GP'de Grosjean'ın aracı alev aldı

    Formula 1 Bahreyn GP'de Grosjean'ın aracı alev aldı

    Formula 1'in Bahreyn turunda yaşanan bir kaza sonrasında Grosjean'ın kullandığı araç bir anda alev aldı. Fransız pilotun sağlık durumu iyi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 17:20
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 17:39
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    Formula 1 Bahreyn GP'nin ilk turunda çok büyük bir kaza yaşandı.

    ARAÇ ALEV ALDI

    Haas pilotu Romain Grosjean, 4. viraj geçildikten sonra aracın kontrolünü kaybetti. Pistin yanındaki koruma alanına giden Grosjean'ın aracı bir anda patladı. Otomobilden alevler yükseldiği görüldü.

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    Fransız pilot, yardım almaksızın araçtan çıktı ve güvenlik görevlileri tarafından medikal araca alındı.

    Alevlerin sönmesinin ardından aracın ikiye bölündüğü ortaya çıktı. Bahreyn GP, bu kaza nedeniyle kırmızı bayrak ile durduruldu.

    Formula 1 Bahreyn GP de Grosjean ın aracı alev aldı #1

    Formula 1 Bahreyn GP de Grosjean ın aracı alev aldı #2

    Formula 1 Bahreyn GP de Grosjean ın aracı alev aldı #3

    Formula 1 Bahreyn GP de Grosjean ın aracı alev aldı #4

    Formula 1 Bahreyn GP de Grosjean ın aracı alev aldı #5

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