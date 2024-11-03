Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Lando Norris aldı

AA & Ensonhaber

Yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıralama turları, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirildi.

NORRIS, İLK SIRADA

Büyük sürprizlerin yaşandığı ve çok sayıda kaza ile kırmızı bayrağa neden olan sıralama turlarında 1 dakika 23.405 saniyelik derece elde eden Büyük Britanyalı McLaren pilotu Lando Norris, ilk cebe yerleşti.

Norris'in 0.173 saniye arkasında yer alan Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.706 saniye gerisindeki Japon Yuki Tsunoda (RB) ise üçüncü sırayı aldı.

YARIŞ 71 TUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen'in yanı sıra Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton gibi isimler ise yağış ve kazaların etkisiyle sıralama turlarında son seansa kalamadı.

Brezilya Grand Prix'si, bugün TSİ 18.30'da 71 tur üzerinden koşulacak.