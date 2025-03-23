Formula 1 Çin GP’sinde kazanan Oscar Piastri!

İHA

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Çin’de yapıldı.

Çin Grand Prix’si, Şanghay Uluslararası Pisti’nde 56 tur üzerinden koşuldu.

Zafere ulaşan McLaren’ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu. Genç pilot, pole pozisyonu avantajını iyi kullanarak liderliğini korudu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA BRİTANYALI İSİMLER VAR

Yarışta ikincilik ise bir diğer McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris’in oldu. Mercedes’in Britanyalı pilotu George Russell da yarışı üçüncü sırada tamamladı.

VERSTAPPEN, DÖRDÜNCÜ OLDU

Geçen yılın Çin GP’sini kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen, son turlarda Ferrari pilotu Leclerc’i geçerek yarışı dördüncü bitirdi.

SIRADAKİ YARIŞ JAPONYA'DA

Sezonun bir sonraki yarışı olan Japonya GP, 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00’de gerçekleşecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

PİLOTLAR

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

2- Max Verstappen (Hollanda): 36

3- George Russell (Büyük Britanya): 35

4- Oscar Piastri (Avustralya): 34

5- Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 18

TAKIMLAR

1- McLaren: 78

2- Mercedes: 53

3- Red Bull: 36

4- Ferrari: 35

5- Williams: 12