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    Formula 1 Çin Grand Prix'si iptal edildi

    Formula 1, Çin Grand Prix'si ülkede artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 2023'te de yapılamayacak.
    • 02.12.2022 - 17:10
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    Formula 1 Çin Grand Prix'si iptal edildi

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edildi.

    Pandemi yüzünden 3 sezondur düzenlenemeyen yarış, gelecek yılın takviminden de çıkarılmak zorunda kaldı.

    Yarışın iptal edildiği açıklandı

    Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Nisan 2023'te Şanghay kentiyle aynı adı taşıyan pistte düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi.

    24 yarışlık takvimde oluşan boşluğun doldurulması için alternatiflerin değerlendirileceği ifade edildi.

    Formula 1 Çin Grand Prix si iptal edildi #1

    Çin'de katı önlemler alınmıştı

    Çin'de "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisi doğrultusundaki katı önlemlere karşı birçok şehirde protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.

    Formula 1 Çin Grand Prix si iptal edildi #2


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