Euro
9.8557
0.05%
Dolar
8.2866
0.15%
Altın
486.51
1.03%
Borsa
1.47
-0.63%
Bitcoin
418.650
1.63%
EXEN Coin
23.89
-4.32%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Formula 1 heyecanı Hollanda'da

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına, Hollanda ev sahipliği yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Formula 1 heyecanı Hollanda'da

    Şampiyonanın 13. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek.

    36 yıl sonra Formula 1'e geri dönecek Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 72 turluk yarış ise 5 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak.

    Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 6, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

    Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202,5 puan

    2. Max Verstappen (Hollanda): 199,5

    3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

    5. Sergio Perez (Meksika): 104

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes 310,5

    2. Red Bull: 303,5

    3. McLaren: 169

    4. Ferrari: 165,5

    5. Alpine: 80

    Formula 1 heyecanı Hollanda da #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir