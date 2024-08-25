Formula 1 Hollanda Grand Prix'inde zafer Lando Norris'in Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Haber Merkezi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde yapıldı.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sini ilk sırada bitirdi.

Ev sahibi Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü oldu.

İKİNCİ YARIŞINI KAZANDI

McLaren pilotu Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sinin ardından bu sezonki ikinci yarış galibiyetini elde etti.

İngiliz pilot, bu sezonki ilk galibiyetini Miami Grand Prix'sinde kazanmıştı.

VERSTAPPEN'İN SERİSİNİ BİTİRDİ

Bundan önce Hollanda'daki 3 yarışı Max Verstappen kazanmıştı. Lando Norris'in zaferiyle Verstappen'in serisi de sona erdi.

SIRADAKİ YARIŞ İTALYA'DA

Formula 1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lando Norris ve Lewis Hamilton 2'şer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Ağustos-1 Eylül'de koşulacak.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

TAKIMLAR

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74