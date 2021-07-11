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Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin bilet fiyatları belli oldu

Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin bilet fiyatları belli oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde bilet fiyatları belli oldu. Yarın satışa çıkacaklar biletlerin fiyatı 3 bin 300 TL ile 300 TL arasında değişiyor.