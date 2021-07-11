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    Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin bilet fiyatları belli oldu

    Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin bilet fiyatları belli oldu

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde bilet fiyatları belli oldu. Yarın satışa çıkacaklar biletlerin fiyatı 3 bin 300 TL ile 300 TL arasında değişiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 16:25
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    Formula 1'de 2021 sezonunun 16'ncı yarışına ev sahipliği yapacak Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

    İstanbul Park'taki yarışın biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü (yarın) 12.30'da internet üzerinden satışa sunulacak.

    BİLETLER 4 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

    100 bine yakın sporseverin tribünde olmasının beklendiği Türkiye Grand Prix'sinde en pahalı bilet 3 bin 300 Lira.

    En ucuz bölge olarak belirlenen açık alanın fiyatı ise 300 Lira. İndirimli ücretler 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

    Formula 1 İstanbul Grand Prix inin bilet fiyatları belli oldu #1

    GEÇEN SENE 1.900 LİRAYDI

    Geçen sene yapılan yarışta bilet fiyatları 90 TL ile 1.900 TL arasındaydı.

    Geçen yıl da Formula 1 takviminde yer alan Türkiye Grand Prix'si, sezonun en iyi yarışı seçilmişti.

    Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021’in kategori fiyatları şu şekilde;

    Formula 1 İstanbul Grand Prix inin bilet fiyatları belli oldu #2

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