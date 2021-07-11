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Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin bilet fiyatları belli oldu
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde bilet fiyatları belli oldu. Yarın satışa çıkacaklar biletlerin fiyatı 3 bin 300 TL ile 300 TL arasında değişiyor.
- Haber Merkezi
- 11.07.2021 - 16:20
- Güncelleme : 11.07.2021 - 16:25
Formula 1'de 2021 sezonunun 16'ncı yarışına ev sahipliği yapacak Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
İstanbul Park'taki yarışın biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü (yarın) 12.30'da internet üzerinden satışa sunulacak.
BİLETLER 4 BİN TL'Yİ GEÇİYOR
100 bine yakın sporseverin tribünde olmasının beklendiği Türkiye Grand Prix'sinde en pahalı bilet 3 bin 300 Lira.
En ucuz bölge olarak belirlenen açık alanın fiyatı ise 300 Lira. İndirimli ücretler 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.
GEÇEN SENE 1.900 LİRAYDI
Geçen sene yapılan yarışta bilet fiyatları 90 TL ile 1.900 TL arasındaydı.
Geçen yıl da Formula 1 takviminde yer alan Türkiye Grand Prix'si, sezonun en iyi yarışı seçilmişti.
Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021’in kategori fiyatları şu şekilde;