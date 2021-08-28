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Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin tarihi değişti
Formula 1'de 2021 yılı takviminin güncel hali açıklandı. Türkiye GP'nin tarihinin 8-10 Ekim olarak değiştirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 13:45
- Güncelleme : 28.08.2021 - 14:18
İstanbul Park’ta, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1 - 2 - 3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin tarihi güncellendi.
Tarihin değiştirilme sebebi Japonya yarışının iptal edilmesi oldu.
8-10 EKİM’DE YAPILACAK
Kesinleşen yeni takvime göre, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 TM etkinliği, 8-9-10 Ekim’de İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.