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    Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin tarihi değişti

    Formula 1 İstanbul Grand Prix'inin tarihi değişti

    Formula 1'de 2021 yılı takviminin güncel hali açıklandı. Türkiye GP'nin tarihinin 8-10 Ekim olarak değiştirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 14:18
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    İstanbul Park’ta, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1 - 2 - 3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin tarihi güncellendi.

    Tarihin değiştirilme sebebi Japonya yarışının iptal edilmesi oldu.

    Formula 1 İstanbul Grand Prix inin tarihi değişti #1

    8-10 EKİM’DE YAPILACAK

    Kesinleşen yeni takvime göre, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 TM etkinliği, 8-9-10 Ekim’de İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

    Formula 1 İstanbul Grand Prix inin tarihi değişti #2

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