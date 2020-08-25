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Formula 1, İstanbul'a geri döndü
Formula 1, 9 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'da düzenlenecek. Yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 11:48
- Güncelleme : 25.08.2020 - 11:48
Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü.
13-15 KASIM
Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.
İSTANBUL PARK'TA DÜZENLENECEK
DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek. Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.