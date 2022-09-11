Formula 1 İtalya Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen

Formula 1'de Ferrari'nin evi Monza'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot, 16. yarışta sezonun 11. galibiyetini aldı.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya GP'sini yarışa 7. sırada başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Verstappen haftaya şampiyonluğu ilan edebilir

Hollandalı pilot, 16. yarışta sezonun 11. galibiyetini aldı. En yakın rakibi Leclerc ile 116 puan fark yakalayan Max Verstappen, bir sonraki yarışta farkın 138 olması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten George Russell ise 3. sırada bitirdi. Ricciardo, Stroll, Alonso ve Vettel ise yarışı tamamlayamadı.

De Vries ilk yarışına çıktı

Nyck De Vries, kariyerinin ilk Formula 1 yarışını 9. sırada tamamladı. Nyck de Vries, tek bir yarışla şampiyonada Nicholas Latifi'yi geçmeyi başardı.

"Sonunda burada podyuma çıktım"

Yarış sonunda Max Verstappen, "Harika bir yarış çıkardık. Her lastik setinde çok hızlıydık. Güvenlik aracından önce farkı kontrol ettik. Start çok iyiydi, kendi ritmimi bulup 2. sıraya çıktım. Otomobil sürmek çok keyifliydi, bizim için harika bir gün. Sonunda burada podyuma çıktım." ifadelerini kullandı.