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    Formula 1 İtalya Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen

    Formula 1'de Ferrari'nin evi Monza'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot, 16. yarışta sezonun 11. galibiyetini aldı.
    • 11.09.2022 - 18:00
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    Formula 1 İtalya Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen

    Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya GP'sini yarışa 7. sırada başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

    Verstappen haftaya şampiyonluğu ilan edebilir

    Hollandalı pilot, 16. yarışta sezonun 11. galibiyetini aldı. En yakın rakibi Leclerc ile 116 puan fark yakalayan Max Verstappen, bir sonraki yarışta farkın 138 olması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

    Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten George Russell ise 3. sırada bitirdi. Ricciardo, Stroll, Alonso ve Vettel ise yarışı tamamlayamadı.

    Formula 1 İtalya Grand Prix inde kazanan Max Verstappen #1

    De Vries ilk yarışına çıktı

    Nyck De Vries, kariyerinin ilk Formula 1 yarışını 9. sırada tamamladı. Nyck de Vries, tek bir yarışla şampiyonada Nicholas Latifi'yi geçmeyi başardı.

    Formula 1 İtalya Grand Prix inde kazanan Max Verstappen #2

    "Sonunda burada podyuma çıktım"

    Yarış sonunda Max Verstappen, "Harika bir yarış çıkardık. Her lastik setinde çok hızlıydık. Güvenlik aracından önce farkı kontrol ettik. Start çok iyiydi, kendi ritmimi bulup 2. sıraya çıktım. Otomobil sürmek çok keyifliydi, bizim için harika bir gün. Sonunda burada podyuma çıktım." ifadelerini kullandı.

    Formula 1 İtalya Grand Prix inde kazanan Max Verstappen #3


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