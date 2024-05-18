Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

AA
İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak Formula 1 yarışının sıralama turlarında 1 dakika 14.746 saniyelik derece elde eden Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Üst üste 8. kez pole pozisyonu kazanan Verstappen, Ayrton Senna'ya ait rekora ortak oldu.
Piastri ve Norris takip etti
Hollandalı sürücünün 0.074 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.091 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) üçüncü sırayı aldı.
Emilia-Romagna Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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