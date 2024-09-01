Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışına İtalya ev sahipliği yaptı.
Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistteki mücadele 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.
LECLERC, BİRİNCİ OLDU
Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc, tek pit stop stratejisiyle yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.
Böylelikle Leclerc, sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Ayrıca kariyerinde de 7. kez yarışı galip bitirdi.
Öte yandan Ferrari ve Charles Leclerc, Formula 1 İtalya GP'de 2019'dan sonra ilk kez kazandı.
VERSTTAPEN, ALTINCI BİTİRDİ
Startla birlikte liderliği alan ve uzun süre yarışı önde götüren McLaren'den Oscar Piastri yarışı ikinci sırada tamamlarken, Piastri'nin takım arkadaşı ve pole pozisyonunun sahibi Lando Norris podyumu tamamladı.
Öte yandan şampiyona lideri Max Verstappen de 6. oldu.
SIRADAKİ YARIŞ AZERBAYCAN'DA
F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Azerbaycan ev sahipliği yapacak.
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