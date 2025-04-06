Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen

İHA

Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:22:06.983 derecesiyle kazandı.

Verstappen böylece bu sezonki ilk zaferini elde etti.

PODYUMDA YER ALAN DİĞER İSİMLER

Yarışta McLaren'den Lando Norris ikinci, yine aynı takımdan Oscar Piastri de üçüncü oldu.

En hızlı turu ise 1:30.965 derecesiyle Mercedes'ten Kimi Antonelli elde etti.

SIRADADAKİ YARIŞ BAHREYN'DE

Formula 1'de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Bahreyn'de yapılacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 61 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 49 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 45 puan

5 - Kimi Antonelli (İtalya): 30 puan

Takımlar

1 - McLaren: 111 puan

2 - Mercedes: 75 puan

3 - Red Bull: 61 puan

4 - Ferrari: 35 puan

5 - Williams: 19 puan