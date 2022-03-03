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    Formula 1 ne zaman, nerede start alacak?

    Formula 1 heyecanı gittikçe yaklaşırken, bu nefes kesen yarışları izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 ne zaman, nerede start alacak?
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 16:44
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    Formula 1 ne zaman, nerede start alacak?

    Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından birisi olan Formula 1'de heyecan artmaya başladı.

    Yeni sezonun başlamasına sayılı zamanlar kala detayları araştırmaya başlayanlar, bu nefes kesen mücadelelerden geri kalmak istemiyor.

    Geçen sezon takımlar şampiyonasında birinci olan Mercedes ve yeni bir görünüme kavuşan Ferrari olmak üzere kimin ne yapacağı merak ediliyor.

    Peki, Formula 1 ne zaman, nerede start alacak? İşte detayları...

    FORMULA 1 NE ZAMAN?

    İlk sezon öncesi testleri 23-25 Şubat tarihlerinde Barcelona'da gerçekleşti. Sezon öncesi testlerinin ikinci ayağı 10-12 Mart tarihinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek Sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'si ise 20 Mart tarihinde gerçekleşecek.

    Formula 1 ne zaman, nerede start alacak? #1

    RUSYA KARARI GELDİ

    Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)gerçekleştirilen toplantıda Rusya ile ilgili aldığı kararları açıkladı.

    Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada FIA'nın, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının ardından Rus ve Belarus sürücülerinin tarafsız bir bayrak altında yarışmasına izin verme kararı aldığını duyurdu.


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