Formula 1 pilotları yağışlı havada zorlandı

Yarın yapılacak olan yarış öncesi sıralama turu için piste çıkan Formula 1 pilotları, yağan yağmurun da etkisiyle oldukça zor anlar yaşadı

Tüm dünyanın merakla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin başlamasına artık sayılı saatler kaldı.

Yarın saat 13.10'da yapılacak olan yarış öncesi antrenman ve sıralama turları için piste çıkan pilotlar, bir takım aksilikler yaşadı.

Asfalttan şikayetçi olan pilotlar, yağan yağmurun da etkisiyle sıralama turunda oldukça zorlandı.

PİLOTLARIN YOL TUTUŞU İSYANI

Şikayetini dile getiren Lewis Hamilton, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." derken, Daniil Kvyat "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, "Pist gittikçe kötüleşiyor. Çok kaygan." şeklinde konuşurken, Charles Leclerc ise "Lastikler çok soğuk. Bu şekilde sürülemiyor." dedi.

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SU TAHLİYE ARACI PİSTE ÇIKTI

Pilotların şikayetleri ve yaşanan aksilikler üzerine su tahliye aracının piste çıktığı görüldü.

PİSTE KÖPEK GİRDİ

Öte yandan Intercity İstanbul Park'ta davetsiz bir misafir vardı. Bir ara piste giren sevimli köpek, daha sonra görevliler tarafından alandan uzaklaştırıldı.