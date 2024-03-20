Formula 1 sahası ihalesinde 'F1'i İstanbul'a getirme' şartı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul Formula 1 sahasının ihalesinin gelecek ay yapılacağını belirterek, "İhaleye çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadıköy’de ‘Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması’na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ersoy, İstanbul Formula 1 sahası hakkında konuştu.

"2026 itibarıyla Formula1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk"

Vakıflar Genel Müdürlüğünün portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası ihalesinin gelecek ay yapılacağını aktaran Ersoy, şunları dedi:

İhaleye çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk. Zaten gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da ihaleye girmek istiyor. Formula 1'i 2026'dan itibaren Türkiye'de gerçekleştirilmesini garanti eden firmaya verilecek ihale. Bu tarz organizasyonların İstanbul'a gelmesi çok çok önemli.

Türkiye, 11 kez ev sahipliği yaptı

Türkiye, 2005-2011 yılları arasında dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında yine takvimde yer almıştı.

Ülkemiz aynı zamanda 2003-2010 ve 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında olmak üzere 10 kez de WRC yarışına ev sahipliği yaptı.

Neler olmuştu?

Uluslararası Motorsporları Federasyonu FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönme olasılığı ele alınmıştı.