Formula 1 şampiyonu Verstappen

Formula 1'de son yarış olan Abu Dhabi Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen şampiyon oldu.

Şampiyonayı ilk iki sırada götüren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu yarışa eşit puanlarla geldiler ve yarışı önde bitiren isim şampiyonluğunu ilan edecekti.

Bu yüzden de hafta sonunun heyecan seviyesi oldukça yüksekti.

VEDALAR YAŞANDI

Aynı şekilde hafta sonu bazı vedalar da vardı. 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, kariyerinin son yarışına katıldı. Mercedes'te Valtteri Bottas, 2017'de katıldığı Alman ekibe veda ederken, Antonio Giovinazzi de F1'e veda etti.

Honda, Formula 1'deki son yarışına katılırken, mevcut nesil araçlar son kez kullanıldı ve aynı zamanda 13 inç lastiklerin de son yarışıydı.

Gözler, sürücülerin yarışta kullanacağı lastiklere çevrildi. İlk onda başlayan isimlere bakıldığında Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Yuki Tsunoda, sıralama turlarının son bölümüne kaldıkları orta lastiklerle yarışa başladılar. İlk ondaki diğer isimlerde ise yumuşak hamur vardı.

İlk onun dışındaki pilotlara bakıldığında Fernando Alonso ve Pierre Gasly sert, Mick Schumacher yumuşak ve diğer pilotlarda orta hamur vardı.

HAMILTON LİDER BAŞLADI

Hamilton güçlü bir startla ilk virajı Verstappen'in önünde dönmeyi başardı ve yarışın liderliğini eline geçirdi.

Fakat Verstappen, uzun düzlüğün sonunda Hamilton'a iç taraftan oldukça geç bir atak yaptı. Bu hamlenin ardından Hamilton pist dışına taşmak ve virajı kesmek zorunda kaldı. Sonrasında biraz yavaşladı ancak Verstappen'in önünde kalmaya devam etti.

Red Bull, Hamilton'dan pozisyonu geri vermesini istese de, FIA olayı incelememe kararı aldı. Böylelikle Hamilton daha henüz ilk turda liderliği almış oldu.

Dördüncü sıradan başlayan Sergio Perez ise startta Lando Norris'i geçerek takım arkadaşı Sergio Perez'in gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Verstappen, sert hamurla lastik aşınması yaşamaya başladı ve bunu gören Red Bull, yarışın 14. turunda Hollandalı pilotu alıp, sert lastiğe geçirdi. Bir tur sonra Mercedes de Red Bull'a yanıt verip Hamilton'ı pite aldı.

Pit stoplardan sonra Hamilton, çok iyi bir tempo yakalamaya başladı. Fakat Verstappen, Carlos Sainz'ın arkasında çok fazla vakit kaybetti. Bir noktada fark 9 saniyeyi buldu.

PEREZ’DEN MÜTHİŞ SAVUNMA

Fakat Red Bull, ön tarafta Perez'i pistte tuttu ve Meksikalı pilotla Hamilton'ı yavaşlatmayı, böylelikle de Verstappen'in tekrar Hamilton'ı yakalamasını hedefledi.

Perez, yaklaşık iki tur boyunca Hamilton'la kıyasıya bir rekabete girişti ve aradaki dokuz saniyelik fark, bu iki turun ardından 1.5 saniyeye kadar indi.

Meksikalı pilot, daha fazla direnememesinin ardından Hamilton'a geçildi ve ardından Verstappen'e de yol verdi. Sonrasında da pite girdi.

Perez'in pite girdiği noktada Hamilton, 1.5 saniyelik bir avantajla öndeydi fakat Verstappen'le arayı yeniden açması gerekiyordu.

İngiliz pilot, peş peşe hızlı turlar atmasının ardından Verstappen'le farkı tekrar açmaya başladı.

Yarışın 36. turuna gelindiğinde Hamilton ve Verstappen'in arasındaki fark 6 saniyenin üzerine çıktı. Aynı saniyelerde Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, yaşadığı sorunla aracını kenara çekmek zorunda kaldı. Bu olayın ardından sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Bu da tüm sürücülere pit stop fırsatı verdi. Mercedes, Hamilton'ı pite almamayı seçerken, Red Bull tam tersi şekilde hem Verstappen, hem de Perez'i pite almayı tercih etti.

Verstappen, böylelikle yarışın son 20 turluk bölümü için yaklaşık 23 turluk bir lastik avantajına sahipti.

Verstappen, farkı 10-11 saniye civarına indirmesine rağmen, Hamilton eski lastiklerle çok iyi bir tempo yakaladı ve Verstappen'in arayı kapatmasına izin vermedi.

YARIŞIN SONUCUNU KAZA BELİRLEDİ

Yarışın 53. turunda Williams pilotu Nicholas Latifi aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bu olayın ardından bitime yaklaşık 5 tur kala güvenlik aracı piste çıktı.

Mercedes, pist üstü pozisyonunu kaybetmemek amacıyla Hamilton'ı pistte tutarken, Red Bull hem Verstappen hem de Perez'i pite aldı ve her iki pilot da yumuşak lastiğe geçti.

Perez yarışa veda ederken, güvenlik aracı son turda pistten çıktı. Bu da son turda Hamilton ve Verstappen arasında mini bir savaş olacağı anlamına geliyordu.

Verstappen, son turda Hamilton'ı geçti ve yarışı kazanarak galibiyete ulaştı. Böylelikle de şampiyon oldu.