Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Motor yarışı tutkunlarının dört gözle beklediği Formula 1 GP 2021, İstanbul'da gerçekleşecek. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da motor tutkunlarıyla buluşacak.

Biletleri satışa çıkan Formula 1 GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Yarışları kaçırmak istemeyen spor severler, tüm gelişmeleri ayrıntısıyla takip ediyor.

Peki Formula 1 İstanbul nerede, ne zaman ve saat kaçta? Formula 1 yarışları nasıl ve nereden izlenir? İşte gün gün Formula 1 programı 2021...

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.



Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.



Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.

FORMULA 1 GP TÜRKİYE PROGRAMI 2021

Formula 1 Türkiye GP için program şu şekilde;