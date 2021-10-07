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    Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Motor yarışı tutkunlarının dört gözle beklediği Formula 1 GP 2021, İstanbul'da gerçekleşecek. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 15:07
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    Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

    Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da motor tutkunlarıyla buluşacak.

    Biletleri satışa çıkan Formula 1 GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Yarışları kaçırmak istemeyen spor severler, tüm gelişmeleri ayrıntısıyla takip ediyor.

    Peki Formula 1 İstanbul nerede, ne zaman ve saat kaçta? Formula 1 yarışları nasıl ve nereden izlenir? İşte gün gün Formula 1 programı 2021...

    FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.

    Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.

    Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.

    FORMULA 1 GP TÜRKİYE PROGRAMI 2021

    Formula 1 Türkiye GP için program şu şekilde;

    • 8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları
    • 8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı
    • 8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları
    • 9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları
    • 9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları
    • 10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış

    Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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