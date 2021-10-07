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- Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 15:07
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da motor tutkunlarıyla buluşacak.
Biletleri satışa çıkan Formula 1 GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak ediliyor. Yarışları kaçırmak istemeyen spor severler, tüm gelişmeleri ayrıntısıyla takip ediyor.
Peki Formula 1 İstanbul nerede, ne zaman ve saat kaçta? Formula 1 yarışları nasıl ve nereden izlenir? İşte gün gün Formula 1 programı 2021...
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.
Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.
Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.
FORMULA 1 GP TÜRKİYE PROGRAMI 2021
Formula 1 Türkiye GP için program şu şekilde;
- 8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları
- 8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı
- 8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları
- 9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları
- 9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları
- 10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış