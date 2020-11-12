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Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde heyecan başlıyor
9 yıl aranın ardından ülkemize dönen Formula 1 heyecanı yarın başlıyor. Dünyaca ünlü pilotların yarışacağı zorlu maraton 3 gün sürecek.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 11:28
- Güncelleme : 12.11.2020 - 11:41
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak.
3 GÜN SÜRECEK
İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar, üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.
Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.