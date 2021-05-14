Formula 1, Türkiye Grand Prix'ini iptal etti

Formula 1, Türkiye GP'sinin iptal edildiğini açıkladı: "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil"

Geçtiğimiz ay Formula 1 yönetimi 14 günlük karantina süresinin zorunlu olması ve Formula 1 için bu kuralın aşılamaması nedeniyle İstanbul'un Kanada'nın yerine geçtiğini duyurmuştu.

Başka adayların da olduğunu belirten Domenicali, "Türkiye'deki organizatörler ve yetkililer, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için çok istekliydi. Birçok aday vardı ama bu nedenle İstanbul'u seçtik." açıklamasını yapmıştı.





"TÜRKİYE'DE YARIŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün F1 yönetimi aksi yönde bir karar aldı ve Türkiye GP'sinin iptal edildiğini resmen açıkladı.

Açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle maalesef Haziran ayında Türkiye'de yarışmak mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.



