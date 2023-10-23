Formula 1'de ABD Grand Prix'sini Verstappen kazandı Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull pilotu Max Verstappen, ABD Grand Prix'sinden de zaferle ayrılmayı başardı.

AA & Ensonhaber 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan ABD Grand Prix'si Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik pistte 56 tur üzerinden gerçekleştirildi. Katar'da düzenlenen önceki yarışta üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan eden Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in ilk sırada bitirdiği yarışta Lewis Hamilton (Mercedes) ikinciliği, Lando Norris (McLaren) üçüncülüğü elde etti. Sıradaki yarış Meksika'da Şampiyonanın 20. yarışı Meksika Grand Prix'si, 29 Ekim'de düzenlenecek. ABD'deki Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: Pilotlar 1. Max Verstappen (Hollanda): 466 puan 2. Sergio Perez (Meksika): 238 3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 219 4. Fernando Alonso (İspanya): 183 5. Carlos Sainz (İspanya): 168 Takımlar 1. Red Bull: 704 2. Mercedes: 358 3. Ferrari: 327 4. Aston Martin: 239 5. McLaren: 232