Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinin galibi Lando Norris!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı gerçekleşti.
Abu Dabi'deki 5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'ndeki yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.
NORRIS, YARIŞI KAZANDI
McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik süresiyle yarışı ilk sırada tamamladı.
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris'in 5.832 saniye gerisinde ikinci oldu.
Ferari'nin diğer pilotu Monakolu Charles Leclerc de Norris'in 31.928 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.
MCLAREN, ŞAMPİYON OLDU
McLaren, Lando Norris'in birinci olmasının ardından takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştı.
VERSTAPPEN, GARANTİLEMİŞTİ
Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, pilotlar klasmanında sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde şampiyon olmuştu.
Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 437
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374
3. Charles Leclerc (Monako): 356
4. Oscar Piastri (Avustralya): 292
5. Carlos Sainz (İspanya): 290
TAKIMLAR
1. McLaren: 666
2. Ferrari: 652
3. Red Bull: 589
4. Mercedes: 468
5. Aston Martin: 94
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