Formula 1'de Ferrari fırtınası

Yeni sezona bomba gibi başlayan Ferrari takımı, Charles Leclerc ile ilk 3 yarışa damgasını vurdu.

Formula 1'de sezon başladı ve toplamda 3 yarış tamamlandı. Bahreyn GP ile başlayan sezonda Ferrari beklenmedik bir çıkış yakaladı.

Bahreyn GP Verstappen ile Leclerc arasında yaşanan bir çekişmeye sahne oldu. Son tura kadar devam eden çekişmeli mücadele, Leclerc'in 0.123 saniyelik farkıyla sonuçlandı.

Verstappen yarışta ikinci olurken, geçtiğimiz yıllara damga vuran Mercedes takımı ve Lewis Hamilton, bu sezon beklentinin bir hayli uzağındaydı.

Bahreyn sıralaması şu şekilde gerçekleşti.

Leclerc Verstappen Sainz Perez Hamilton Bottas Magnussen Alonso Russell Gasly

Mercedes'in çöküşü

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Bu yarışa da damgasını vuran takım yine RedBull ve Ferrari oldu. Yarışı bu sefer RedBull ile Verstappen kazandı. Sıralamada Leclerc ikinci oldu.

Bu sezon ciddi bir çöküş yaşayan Mercedes takımında ise Russel 5. ve Hamilton da yarışı 10. sırada tamamladı.

Son yarış da Ferrari'nin

Son yarış Avustralya GP'de ise durum pek farklı olmadı ve Ferrari'den Charlşes Leclerc bu yarışın da galibi olmayı başardı.

Leclerc'i ikinci sırada takip eden isim ise RedBull'dan Sergio Perez oldu.

Ferrari'nin yükselişi

Ferrari sezonun net bir şekilde en iyi arabası. Ferrari, Red Bull’a göre daha hızlı, daha dayanıklı, lastiklerine daha iyi bakıyor ve daha hafif. Red Bull’un üstünlüğü ise arabayı daha alçak ayarlanabilme yeteneği.

Red Bull, porpoising (yunuslama) sorununu daha az yaşadığı için arabasını daha alçak ayarlayabiliyor. Bu nedenle tabandan yaratılan yere basma kuvveti muhtemelen biraz daha fazla. Bu da Red Bull’u çok stabil bir araba yapıyor.

Ama bu Avustralya GP’de farkı yaratan konu lastik kullanımıydı. Cuma antrenmanlarında Ferrari’nin sol ön lastiğinde, Red Bull’un arka lastiklerinde topaklanma sorunu yaşandı. Yapılan ayar değişiklikleri sonucu Ferrari sorunu çözdü ve yarışta başarılı oldu. Red Bull da arka lastiklerindeki sorunu çözdü. Ama yarışta topaklanma sorunu sol ön lastikte görüldü. Sol ön lastikte yol tutuş azaldı, tur dereceleri dramatik şekilde yükseldi.

Ferrari’nin fark yaratmasındaki ikinci neden motoru biraz daha açmış olmasıydı. Antrenmanlarda düzlüklerde yavaş kalan Ferrari, sıralamalar ve yarış için biraz daha agresif bir motor haritalaması seçti. Motor gücünü (sadece) 5 beygir daha açarak Red Bull’u düzlüklerde de kontrol ettiler. Bu esneklik, Ferrari’nin motorda dayanıklılık sorunu yaşamadan rezervi olduğunu gösterdi.

Yarışın son turunda, Leclerc’in hiç zorlanmadan kendi en iyi derecesinden 0,6 saniye daha hızlı bir tur atması çok şey anlatıyor.