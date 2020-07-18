Formula 1'de iki pozitif vaka

Formula 1'de yapılan koronavirüs test sonuçlarında iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu aybaşında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak