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    Formula 1'de iki pozitif vaka

    Formula 1'de yapılan koronavirüs test sonuçlarında iki kişinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 12:40
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    Formula 1'de iki pozitif vaka

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Formula 1'de iki pozitif vaka #1

    KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

    Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

    Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu aybaşında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak

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