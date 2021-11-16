Formula 1'de ilk kez Çinli pilot

Alfa Romeo ile anlaşmaya varan Guanyu Zhou, ilk Çinli Formula 1 pilotu olarak tarihe geçti.

Bu yıl Formula 2'de şampiyonluk savaşı veren Guanyu Zhou, sahip olduğu mali desteğin de yardımıyla son birkaç aydır Alfa Romeo koltuğunun favorisiydi.

Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve 22 yaşındaki Guanyu Zhou’nun 2022 sezonundan itibaren takımla yarışacağını açıkladı.

F1’DE İLK ÇİNLİ PİLOT OLDU

Emekliliğe ayrılan Fin pilot Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğu dolduracak Valteri Bottas'la takım arkadaşı olacak Zhou, Formula 1 tarihinin ilk Çinli pilotu oldu.

22 yaşındaki genç sürücü, takımla üç sezon geçirdikten sonra yarış koltuğunu kaybeden Antonio Giovinazzi'nin yerini aldı. Ancak Ferrari ile olan bağları sayesinde yedek pilot rolüyle sporda kalmaya devam edebilir.

Hinwil merkezli ekip, temmuz ayında Alfa Romeo ile olan sponsorluk anlaşmasını yenilediğini açıklamış ve artık Ferrari Sürücü Akademi'nde yer alan sürücülerle çalışmak zorunda olmadıklarını, çünkü anlaşmada artık böyle bir zorunluluk olmadığını açıklamıştı.

ABU DHABI TESTİNE KATILACAK

Zhou, 2019 yılından bu yana Renault ve Alpine akademisinin bir parçasıydı. Fakat yeni anlaşmayla, Fransız üretici ile bağlarını sonlandıracak.

Enstone merkezli ekibin eski Formula 1 araçlarıyla, kapsamlı bir test programı yürüten Zhou, bu yılın başındaki Avusturya GP'de 1. antrenman seansında piste çıkmıştı.

Aralık ayındaki Abu Dhabi testine katılacak olan Zhou, yeni takımıyla ilk sürüşünü gerçekleştirmiş olacak. Zhou, tek günlük çaylak testinde yer alacak. Fakat 18 inç Pirelli lastik testleri için ayrılan iki günden birinde de piste çıkabilir. İkinci gün ise Mercedes tarafından serbest bırakılması halinde Bottas piste çıkacak.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, "Bu, şirket ve şirketin geleceği için önemli bir karardı. 2022 için kurallarda önemli değişiklikler var. Masanın üzerindeki tüm seçenekleri değerlendirdik ve Valtteri benim için tamamen netti. Valtteri'nin yanı içinse bazı seçeneklerimiz vardı ve yüzlerce nedenden dolayı ilk tercihimiz Zhou oldu.

Bu asla tek bir şeye bağlı olmaz. Performans, tek bir şeye bağlı değildir; her zaman hızın, takımla ve takım arkadaşıyla olan işbirliğinin ve finansal bölümün bir birleşimidir. Şirketin gelişimi açısından bunun, ileriye doğru atılmış iyi bir adım olduğuna inanıyorum.

Çok erken bir noktada tamamen 2022'ye odaklandık ve yarış ekibi hariç tüm şirket tamamen 2022'ye odaklanmış durumda. Sürücülerimizi belirlemiş olmamız da yapbozun bir sonraki parçasıydı ve proje için çok önemli." dedi.