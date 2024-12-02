Formula 1'de Katar yarışını Max Verstappen kazandı

Katar'da düzenlenen Formula 1'de sezonun 23. yarışı 57 tur üzerinden yapıldı.
Las Vegas'ta geçen hafta sonu şampiyonluğunu ilan eden Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı.
Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci yarış galibiyetini elde etti.
Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 6.031 saniye gerisinde ikinci, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise liderin 6.819 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun son yarışı Abu Dabi'de 8 Aralık'ta koşulacak.
Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 429
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349
3. Charles Leclerc (Monako): 341
4. Oscar Piastri (Avustralya): 291
5. Carlos Sainz (İspanya): 272
TAKIMLAR
1. McLaren: 640
2. Ferrari: 619
3. Red Bull: 581
4. Mercedes: 446
5. Aston Martin: 92
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış