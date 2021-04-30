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Formula 1'de kazadan son anda dönüldü

Formula 1'de kazadan son anda dönüldü

Ferrari pilotu Sainz'ın aracından düşen bir parça kısa süreli tehlike yarattı. Pit çıkışında gerçekleşen olayda sürücüler asfalt üzerindeki parçayı fark edince büyük bir faciadan dönülmüş oldu.