Formula 1'de pilotların bu sezon kaza masrafları

Formula 1'de şampiyonluk rekabeti, son hafta yapılacak Abu Dhabi yarışına taşındı. Tarihi yarış öncesi ise pilotların, takımlarına çıkardığı masraflar belli oldu.

Formula 1'de artık son düzlüğe girildi ve her iki şampiyonada da kimin mutlu sona ulaşacağı, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile belli olacak.

Bu sezon boyunca Formula 1'de pilotlar çeşitli kazalara karıştı ve özellikle Max Verstappen ile Lewis Hamilton'ın Monza'da yaşadığı kaza yıl boyunca gündemdeydi.

Tarihi yarış öncesi ise pilotların, takımlarına çıkardığı masraflar belli oldu.

Tüm pilotlar sezon boyunca olaylara ya da kazalara karıştılar ancak Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, kazalar yüzünden takımına en az para harcatan pilotlar oldu.

MICK SCHUMACHER ZİRVEDE

Öte yandan Haas takımı adına yarışan efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ise yaptığı kazalar nedeniyle takımına en fazla masraf çıkartan pilot oldu.

TOPLAM ZARAR 44 MİLYON DOLAR

İşte Abu Dhabi GP öncesi pilotların, takımlarına çıkardığı masraf tablosu