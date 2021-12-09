- Haberler
- Motor sporları Haberleri
- Formula 1'de pilotların bu sezon kaza masrafları
Formula 1'de pilotların bu sezon kaza masrafları
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 10:10
- Güncelleme : 09.12.2021 - 10:26
Formula 1'de artık son düzlüğe girildi ve her iki şampiyonada da kimin mutlu sona ulaşacağı, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile belli olacak.
Bu sezon boyunca Formula 1'de pilotlar çeşitli kazalara karıştı ve özellikle Max Verstappen ile Lewis Hamilton'ın Monza'da yaşadığı kaza yıl boyunca gündemdeydi.
Tarihi yarış öncesi ise pilotların, takımlarına çıkardığı masraflar belli oldu.
Tüm pilotlar sezon boyunca olaylara ya da kazalara karıştılar ancak Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, kazalar yüzünden takımına en az para harcatan pilotlar oldu.
MICK SCHUMACHER ZİRVEDE
Öte yandan Haas takımı adına yarışan efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ise yaptığı kazalar nedeniyle takımına en fazla masraf çıkartan pilot oldu.
TOPLAM ZARAR 44 MİLYON DOLAR
İşte Abu Dhabi GP öncesi pilotların, takımlarına çıkardığı masraf tablosu
- Mick Schumacher 4.949.Milyon dolar
- Charlees Leclerc 4.578.Milyon dolar
- Max Verstappen 4.396.Milyon dolar
- Valtteri Bottas 3.266.Milyon dolar
- Lance Stroll 3.215.Milyon dolar
- Yuki Tsunoda 3.129.Milyon dolar
- Nikita Mazepin 2.798.Milyon dolar
- Nicholas Latifi 2.709.Milyon dolar
- Georgeo Russell 2.082.Milyon dolar
- Carlos Sainz 2.058.Milyon dolar
- Lando Norris 1.937.Milyon dolar
- Lewis Hamilton 1.391.Milyon dolar
- Piere Gasly 1.327.Milyon dolar
- Sergio Perez 1.059.Milyon dolar
- Antonio Giovinazzi 964.Bin dolar
- Kimi Raikkonen 948.Bin dolar
- Daniel Ricciardio 803.Bin dolar
- Sebastian Vettel 745.Bin dolar
- Fernando Alonso 497.Bin dolar
- Esteban Ocon 370.Bin dolar