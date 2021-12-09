Euro
15.5922
0.27%
Dolar
13.7576
0.51%
Altın
789.24
0.56%
Borsa
2.036
1.55%
Bitcoin
697.135
-1.43%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Formula 1'de pilotların bu sezon kaza masrafları

    Formula 1'de pilotların bu sezon kaza masrafları

    Formula 1'de şampiyonluk rekabeti, son hafta yapılacak Abu Dhabi yarışına taşındı. Tarihi yarış öncesi ise pilotların, takımlarına çıkardığı masraflar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Formula 1'de artık son düzlüğe girildi ve her iki şampiyonada da kimin mutlu sona ulaşacağı, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile belli olacak.

    Bu sezon boyunca Formula 1'de pilotlar çeşitli kazalara karıştı ve özellikle Max Verstappen ile Lewis Hamilton'ın Monza'da yaşadığı kaza yıl boyunca gündemdeydi.

    Tarihi yarış öncesi ise pilotların, takımlarına çıkardığı masraflar belli oldu.

    Tüm pilotlar sezon boyunca olaylara ya da kazalara karıştılar ancak Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, kazalar yüzünden takımına en az para harcatan pilotlar oldu.

    Formula 1 de pilotların bu sezon kaza masrafları #1

    MICK SCHUMACHER ZİRVEDE

    Öte yandan Haas takımı adına yarışan efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ise yaptığı kazalar nedeniyle takımına en fazla masraf çıkartan pilot oldu.

    Formula 1 de pilotların bu sezon kaza masrafları #2

    TOPLAM ZARAR 44 MİLYON DOLAR

    İşte Abu Dhabi GP öncesi pilotların, takımlarına çıkardığı masraf tablosu

    1. Mick Schumacher 4.949.Milyon dolar
    2. Charlees Leclerc 4.578.Milyon dolar
    3. Max Verstappen 4.396.Milyon dolar
    4. Valtteri Bottas 3.266.Milyon dolar
    5. Lance Stroll 3.215.Milyon dolar
    6. Yuki Tsunoda 3.129.Milyon dolar
    7. Nikita Mazepin 2.798.Milyon dolar
    8. Nicholas Latifi 2.709.Milyon dolar
    9. Georgeo Russell 2.082.Milyon dolar
    10. Carlos Sainz 2.058.Milyon dolar
    11. Lando Norris 1.937.Milyon dolar
    12. Lewis Hamilton 1.391.Milyon dolar
    13. Piere Gasly 1.327.Milyon dolar
    14. Sergio Perez 1.059.Milyon dolar
    15. Antonio Giovinazzi 964.Bin dolar
    16. Kimi Raikkonen 948.Bin dolar
    17. Daniel Ricciardio 803.Bin dolar
    18. Sebastian Vettel 745.Bin dolar
    19. Fernando Alonso 497.Bin dolar
    20. Esteban Ocon 370.Bin dolar

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir