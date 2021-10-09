Formula 1'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde sıralama turlarının galibi Lewis Hamilton oldu. 10 sıra grid cezası olan Hamilton'un yerine yarın pole pozisyonunda Bottas başlayacak.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i öncesi sıralama turları yarışında 21 pilot pole pozisyonu için mücadele etti.

Yağmurun geldiği ilk seansta sürücüler, kuru zemin koşullarında atabilecekleri tek turu göz önüne alındığında anında piste çıktılar ve sürekli olarak tur attılar. Adeta küçük bir tur atma yarışı izlediğimiz ilk seansta yağmur, takımların beklediği kadar sert olmadı.

Pist, üçüncü antrenmanlardan kalan belirli ıslak parçalara sahipti ve hava koşullarının da soğuk olması ile beraber pilotlar lastik ısıtmakta çok zorlandılar.

Pek çok isim turları boyunca ya dışarı taştı, ya da spin attı. AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk virajda spin atarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda şampiyona ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen de ilk virajda spin atan isimlerden biri oldu. Haas pilotu Nikita Mazepin, seans boyunca iki kez ilk virajda spin atarken, Ferrari pilotu Carlos Sainz da ilk virajda spin atan bir diğer isim oldu.

Şampiyona lideri Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk virajda kontra verdikten sonra beşinci virajda da pist dışına çıktı, aynı şekilde Sainz da beşinci virajda sorun yaşayan bir diğer isim oldu.

İLK SEANSTA 5 KİŞİ ELENDİ

McLaren pilotu Lando Norris, 1.28.079 ile açılışı yaparak liderliği aldı, ardından Hamilton 1.27.085 ile liderliğe yükseldi. Yağmur yağmaya devam etse de pist de gelişmeye devam etti. Seansın sonuna doğru zayıflayan yağmur, etkisini kaybetti.

Hamilton ise attığı 1.24.585'lik turu ile beraber ilk seanstaki liderliği aldı. Özellikle arka sıralarda verilen mücadelenin de etkisi ile Haas pilotu Mick Schumacher, ikinci seansa geçiş yapmayı başarırken McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Sainz'ın son turunun ardından ilk seansta elendi.

Elenen diğer isimler ise Latifi, Giovinazzi, Raikkonen ve Mazepin oldu.

İKİNCİ SEANS TAKIM HATALARINA SAHNE OLDU

İkinci seansta Sürücülerin çoğunluğu anında piste çıktılar ve orta hamur lastikler ile turlamaya başladılar. Pist koşulları, ilk seansa kıyasla daha stabil olsa da bir takım hatalar izledik.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son virajda spin atarken, Williams pilotu George Russell ise son turunda kontrolü kaybederek kontra verdi ve dışarı taştı. Aston Martin pilotu Lance Stroll ise son turunda ilk virajda blokaj yaparak dışarı taştı.

Seansta açılışı yapan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.24.142 ile geçici olarak liderliği aldı. Bu turun hemen ardından Verstappen, 1.24.002 ile yeni lider olsa da Hamilton, şampiyonadaki rakibine cevabını 1.23.595 ile vererek liderliği ele geçirdi.

İKİNCİ TURDA DA 5 PİLOT ELENDİ

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 11. sırada elenirken, Alpine pilotu Esteban Ocon 12. oldu, son turunda hata yapan Russell ise 13. sırada yer aldı.

Sürücülerin tamamı sürekli olarak pistte turlamaya devam ettiler. Sadece Tsunoda ve Schumacher'in yumuşak lastikle çıktığı seansta Japon pilot bir sonraki seansa geçerken, Alman pilot 14. sırada finiş gördü.

Yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz, tek tur attı, bu turda da takım arkadaşı Leclerc'e, Monacolu pilotun son turunda hava koridoru sağladı ve 15. sırada elendi.

HAMILTON REKOR KIRSA DA POLE BOTTAS’IN

İlk iki seansın aksine sürücüler, güneşin de ortaya çıkması ile beraber, tekli turlar atmak üzerine piste çıktılar. İlk turların ardından liderlik, 1.23.071'lik turu ile Bottas'ın olurken, Hamilton 1.23.093 ile ikinci sırada yer aldı. Verstappen ise 1.23.298 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hamilton, pitlere döndükten hemen sonra yeniden piste çıktı ve turlamaya başladı. Bu turunda Hamilton, 1.22.868'i yakalayarak liderliği ele geçirdi.

Son turlarda AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk sektörde mor sektör zamanı ile gelmiş olsa da Hamilton, son turunda ilk sektörde de en hızlı olan isim oldu.