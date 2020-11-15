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- Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton
Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton
- Haber Merkezi
- 15.11.2020 - 14:56
- Güncelleme : 15.11.2020 - 15:49
Tarihe geçen ve yağışın damga vurduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand-Prix'de damalı bayrağı ilk gören Lewis Hamilton oldu.
Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.
Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.
Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.
Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton ViDEO
LEWIS HAMILTON'UN MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Dünya şampiyonluğunu 7. kez kazanan Britanyalı pilot yarışın ardından büyük mutluluk yaşadı. Schumacher'in rekoruna ortak olan Hamilton, gözyaşlarına hakim olamadı.
Lewis Hamilton gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." dedi.
"KELİMELERİ BULAMIYORUM"
Lewis Hamilton ayrıca, "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız." ifadelerini kullandı.
Yarışın ardından Britanyalı pilotu ilk kutlayan isim ise ezeli rakibi Sebastian Vettel oldu. Bu anlar da yarışın en güzel anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE GP'DE İLK 10
Lewis Hamilton, Mercedes
Sergio Perez, Racing Point
Sebastian Vettel, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, McLaren
Max Verstappen, Red Bull
Alexander Albon, Red Bull
Lando Norris, McLaren
Lance Stroll, Racing Point
Daniel Ricciardo, Renault