F1 Türkiye Grand Prix'inde Lewis Hamilton 37. turda aldığı liderliği koruyarak yarışı 1. sırada bitirdi. Britanyalı pilot kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan ederek Schumacher'in rekorunu egale etti.

Tarihe geçen ve yağışın damga vurduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand-Prix'de damalı bayrağı ilk gören Lewis Hamilton oldu.

Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.





Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.

Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.

Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton ViDEO







LEWIS HAMILTON'UN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Dünya şampiyonluğunu 7. kez kazanan Britanyalı pilot yarışın ardından büyük mutluluk yaşadı. Schumacher'in rekoruna ortak olan Hamilton, gözyaşlarına hakim olamadı.

Lewis Hamilton gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." dedi.





"KELİMELERİ BULAMIYORUM"

Lewis Hamilton ayrıca, "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız." ifadelerini kullandı.

Yarışın ardından Britanyalı pilotu ilk kutlayan isim ise ezeli rakibi Sebastian Vettel oldu. Bu anlar da yarışın en güzel anlarından biri olarak kayıtlara geçti.













TÜRKİYE GP'DE İLK 10

Lewis Hamilton, Mercedes

Sergio Perez, Racing Point

Sebastian Vettel, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, McLaren

Max Verstappen, Red Bull

Alexander Albon, Red Bull

Lando Norris, McLaren

Lance Stroll, Racing Point

Daniel Ricciardo, Renault