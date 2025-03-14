Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak

İHA

Formula 1'de yeni sezon Avustralya yarışı ile start alacak.

Düzenlenecek 24 yarışın ilki olan Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00'de, yarış ise 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı İspanyol pilot Carlos Sainz kazandı.

Bu pistteki en hızlı turu ise 2024 yılında 1:19.813 derecesiyle Monakolu sürücü Charles Leclerc gerçekleştirdi.

SON ŞAMPİYON MAX VERSTAPPEN

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezona son şampiyon ünvanıyla başlayacak.

Geçtiğimiz sezonu kazanan Verstappen, 2021, 2022 ve 2023 yıllarından sonra üst üste 4. kez şampiyon oldu ve bu yıl da şampiyon olmak için piste çıkacak.

EN ÇOK ŞAMPİYON SCHUMACHER İLE HAMILTON OLDU

Formula 1 tarihinde en çok şampiyonluk ise iki isimde bulunuyor.

Alman efsane pilot Michael Schumacher ile Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton, kariyerlerinde 7'şer kez şampiyon oldu.

İki pilotun ardından Arjantinli Juan Manuel Fangio'nun 5, Hollandalı Max Verstappen, Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.

TAKIMLARDA EN ÇOK FERRARI KAZANDI

Formula 1 tarihinde takım olarak en çok şampiyon Ferrari oldu.

1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 ve son olarak 2008 yılında kazanan Ferrari yeni sezonda da üst sıraları hedefliyor.

LEWIS HAMILTON FERRARI İLE BAŞLAYACAK

Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Mercedes ile geçirdiği 12 yıllık kariyerinin ardından artık kırmızı tulum giyecek.

7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, yeni sezonda Ferrari'de takım arkadaşı Charles Leclerc ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek.

MCLAREN VE ASTON MARTIN PİLOT DEĞİŞTİRMEDİ

Bu sezon McLaren ve Aston Martin, pilotlarında değişiklik yapmadı.

Geçtiğimiz sezonu başarılı geçiren McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri ile devam etti.

Fernando Alonso ve Lance Stroll da Aston Martin'de kaldı. Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz ise Williams'a geçti.

YENİ SEZONUN TAKIMLARI VE PİLOTLARI

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen, Liam Lawson

Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Williams: Alex Albon, Carlos Sainz

Kick Sauber: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar