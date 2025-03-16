Formula 1'de sezonun ilk yarışı Lando Norris'in!

İHA

Formula 1’de sezonun ilk yarışı, Avustralya'da yapıldı.

Avustralya Grand Prix’si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Islak zeminden dolayı birçok kazaya yaşanırken, 6 pilot da yarışı tamamlayamadı.

NORRIS YARIŞI KAZANDI

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1:42:06.304 derecesiyle birinci oldu.

Norris bu sonuçla kariyerinde 5. yarışını kazandı.

Lando Norris'in ardından Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

HAMILTON 10. OLDU

Ferrari ile ilk yarışına çıkan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 10. olarak bitirdi.

SIRADAKİ YARIŞ ÇİN'DE

Sezonun ikinci yarışı gelecek hafta Çin'de yapılacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANIN İLK 5 SIRASI

PİLOTLAR

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 18

3 - George Russell (Büyük Britanya): 15

4 - Alexander Albon (Tayland): 12

5 - Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 10

TAKIMLAR

1 - McLaren: 27

2 - Mercedes: 25

3 - Red Bull: 18

4 - Williams: 12

5 - Aston Martin: 8