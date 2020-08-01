- En Son Haber
- Motor sporları Haberleri
- Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
- Haber Merkezi
- 01.08.2020 - 12:51
Koronavirüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.
52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak. Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 2, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı. Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 33
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26
5. Alexander Albon (Tayland): 22
6. Sergio Perez (Meksika): 22
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 121
2. Red Bull: 55
3. McLaren: 41
4. Racing Point: 40
5. Ferrari: 27