Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

İHA

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'si, Cidde şehrinde bulunan 6 bin 174 metre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak.

YARIŞ 20 NİSAN'DA

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 20.00, yarış ise 20 Nisan Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.

VERSTAPPEN KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2021 yılında 1:30.734 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

4 YARIŞIN 2'SİNİ PIASTRI KAZANDI

Geride kalan 4 yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri 2, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull'dan da Max Verstappen 1'er kez kazandı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANIN İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan

Takımlar

1- McLaren: 151 puan

2- Mercedes: 93 puan

3- Red Bull: 71 puan

4- Ferrari: 57 puan

5- Haas Ferrari: 20 puan