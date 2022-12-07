Petrol
78.23
-1.41%
Euro
19.5962
0.43%
Dolar
18.6349
0.00%
Altın
1.068
0.65%
Borsa
4827
-3.46%
Bitcoin
318.390
-0.80%
BTXN Coin
5.15
-1.52%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Formula 1'de sprint yarış kararı

    Formula 1 yönetimi, 2023 yılı sezonunda 6 kez sprint yarışının yapılacağını açıkladı.
    • 07.12.2022 - 20:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Formula 1'de sprint yarış kararı

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

    "İlk gün sıralama turları, ikinci gün ise sprint yarışı düzenlenecek

    Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.

    Formula 1 de sprint yarış kararı #1

    Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, puan kazanıyor

    Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.

    Formula 1 de sprint yarış kararı #2


    Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi.
    İç Haber

    Antalya Aksu'da ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darbedildi.

    Devletin zirvesinde EYT görüşmesi
    Gündem

    Devletin zirvesinde EYT görüşmesi

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir