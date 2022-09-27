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    Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı

    Formula 1'de geçen yıl başlayan sprint yarışlarının sayısı artırıldı.
    • 27.09.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 22:02
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    Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.

    Sprint yarışı sayısı altıya çıktı

    Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

    Formula 1 de sprint yarışlarının sayısı artırıldı #1

    Kazanılan puanlar etkili olacak

    Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.


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