Formula 1'de Zhou takla attı

Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Formula 1'de korkutan bir kaza gerçekleşti. Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Gelen bilgiler, Zhou'nun aracının takla attıktan sonra bariyerlere sıkıştığı yönünde.

Sağlık durumu iyi

Alpa Romeo garajından resmi olmayan bilgilere göre Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.