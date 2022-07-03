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    Formula 1'de Zhou takla attı

    Formula 1'de Zhou takla attı

    Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.
    • 03.07.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 17:30
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    Formula 1'de korkutan bir kaza gerçekleşti. Silverstone GP korkutucu bir kaza ile başladı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

    Gelen bilgiler, Zhou'nun aracının takla attıktan sonra bariyerlere sıkıştığı yönünde.

    Sağlık durumu iyi

    Alpa Romeo garajından resmi olmayan bilgilere göre Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

    Formula 1 de Zhou takla attı #1

    Formula 1 de Zhou takla attı #2

    Formula 1 de Zhou takla attı #3

    Formula 1 de Zhou takla attı #4


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