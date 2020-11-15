Formula 1'i anlatan spikerin heyecanı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde zafer Lewis Hamilton'un oldu. Maçı anlatan Serhan Acar'ın sunumu da en az yarış kadar konuşulan konular arasında yer aldı.

9 yıl aranın ardından Türkiye'de düzenlenen Formula 1'de yarışı lider bitiren ve şampiyonluğa ulaşan isim Lewis Hamilton oldu.

HAMILTON REKORA ORTAK OLDU

Yarışın ortalarında liderliği aldıktan sonra rakiplerine fark atan Hamilton damalı bayrağı ilk gören pilot olurken 7. şampiyonluğuyla Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton - İZLE

SPİKERİN HEYECANI

Yarışı anlatan Türk spikerin heyecanı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Serhan Acar'ın sesi kısılana kadar bağırdığı anlatımı da en az yarış kadar olay oldu. Kimi yarışseverler sunumu abartı bulurken kimi kullanıcılar da övgüde bulundu.