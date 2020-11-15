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    Formula 1'i anlatan spikerin heyecanı

    Formula 1'i anlatan spikerin heyecanı

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde zafer Lewis Hamilton'un oldu. Maçı anlatan Serhan Acar'ın sunumu da en az yarış kadar konuşulan konular arasında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 17:33
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    9 yıl aranın ardından Türkiye'de düzenlenen Formula 1'de yarışı lider bitiren ve şampiyonluğa ulaşan isim Lewis Hamilton oldu.

    HAMILTON REKORA ORTAK OLDU

    Yarışın ortalarında liderliği aldıktan sonra rakiplerine fark atan Hamilton damalı bayrağı ilk gören pilot olurken 7. şampiyonluğuyla Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

    Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton - İZLE

    SPİKERİN HEYECANI

    Yarışı anlatan Türk spikerin heyecanı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Serhan Acar'ın sesi kısılana kadar bağırdığı anlatımı da en az yarış kadar olay oldu. Kimi yarışseverler sunumu abartı bulurken kimi kullanıcılar da övgüde bulundu.

    Formula 1 i anlatan spikerin heyecanı #1

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