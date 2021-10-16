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    Formula 1'in en çok kazananı Hamilton

    Formula 1'in en çok kazananı Hamilton

    Formula 1'de kırdığı rekorlar ve şampiyonluklar Lewis Hamilton'ı yaşayan efsaneler arasına alırken elde ettiği gelirle de en çok kazananlar listesine yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 13:34
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    Formula 1'de elde ettiği başarılarla yaşayan bir efsaneye dönüşen Lewis Hamilton, motor sporlarının en çok kazanan isimlerinden biri oldu.

    Britanyalı sürücü şimdiye kadar 100 galibiyet ve 176 podyum ile 7 şampiyonluk elde etti. Mercedes pilotu, pist dışında da yaptıklarıyla birçok kişiye ilham kaynağı oldu.

    Pistteki başarısı, dev sponsorluk anlaşmalarını beraberinde getirirdi. Peki Lewis Hamilton'ın serveti ve 2021'deki maaşı nedir? Detayları haberimizde...

    Formula 1 in en çok kazananı Hamilton #1

    14 SEZONDA 370 MİLYON EURO

    2007'de McLaren ile resmi bir Formula 1 sürücüsü olarak direksiyona geçen 36 yaşındaki Britanyalı McLaren ve Mercedes ile geçirdiği 14 sezonda 370 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor.

    Lewis Hamilton bu sezon Mercedes ile sekizinci kariyer şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, tüm Formula 1 sürücüleri arasında en yüksek maaşa sahip.

    Formula 1 in en çok kazananı Hamilton #2

    BONUSLARLA 56.4 MİLYON EURO

    Net maaşı 47 milyon euro olan Hamilton'ın sezon için bonuslarıyla birlikte toplam gelirinin 56,4 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

    Vergiler ve kazancına ilişkin çeşitli kesintiler eklendikten sonra, Lewis Hamilton'ın İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin sporcusu olduğuna inanılıyor. Times'a göre ise serveti toplamda 308 milyon euro.

    Formula 1 in en çok kazananı Hamilton #3

    Formula 1 in en çok kazananı Hamilton #4

    Formula 1 in en çok kazananı Hamilton #5

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