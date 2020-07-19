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    Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton

    Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde zafere ulaşan Hamilton oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 18:00
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    Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton

    Formula 1 2020 Macaristan GP'si bugün yapılan yarışla gerçekleşti.

    Organizasyonun kazananı ise Lewis Hamilton oldu.

    Yarıştaki sıralama şu şekilde:

    1- Lewis Hamilton
    2- Max Verstappen
    3 -Valtteri Bottas

    SCHUMACHER'İN REKORUNA ORTAK OLDU

    Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna ortak oldu.

    Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton #1

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