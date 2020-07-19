Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton

Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde zafere ulaşan Hamilton oldu.

Formula 1 2020 Macaristan GP'si bugün yapılan yarışla gerçekleşti.

Organizasyonun kazananı ise Lewis Hamilton oldu.

Yarıştaki sıralama şu şekilde:

1- Lewis Hamilton

2- Max Verstappen

3 -Valtteri Bottas

SCHUMACHER'İN REKORUNA ORTAK OLDU

Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna ortak oldu.