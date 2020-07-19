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- Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton
Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton
Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde zafere ulaşan Hamilton oldu.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 18:00
Formula 1 2020 Macaristan GP'si bugün yapılan yarışla gerçekleşti.
Organizasyonun kazananı ise Lewis Hamilton oldu.
Yarıştaki sıralama şu şekilde:
1- Lewis Hamilton
2- Max Verstappen
3 -Valtteri Bottas
SCHUMACHER'İN REKORUNA ORTAK OLDU
Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna ortak oldu.