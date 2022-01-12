Formula 2'de yarışan ilk Türk yarışçı: Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacak ilk Türk yarış pilotu olarak tarihe geçiyor. Peki Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte Cem Bölükbaşı'nın biyografisi...

Başarılı yarış pilotu Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yarışacak ilk Türk yarış pilotu olarak tarihe geçiyor.

e-Spor dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen hikayesiyle dünyada bir ilk olan Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de mücadele edeceğini açıkladı.

Sürecin çok hızlı ilerlediğini ancak çok mutlu olduğunu belirten Bölükbaşı, Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışacak.

Bu gelişmenin ardından Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cem Bölükbaşı'nın motor sporları tutkusu, henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası sayesinde başladı.

Peki Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte Cem Bölükbaşı'nın biyografisi...

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü.

5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başlayan Cem Bölükbaşı, 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

I-Racing ‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çeken Cem Bölükbaşı, World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı.

4 Haziran 2019 tarihinde gerçek piste çıkan Bölükbaşı, klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019'da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.