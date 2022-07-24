Fransa GP'de kazanan Verstappen

Formula 1'in Fransa ayağında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen lider oldu.

2022 Formula 1 sezonu, Paul Ricard'da gerçekleştirilen Fransa Grand Prix'siyle devam ederken, cumartesi günü pole pozisyonunun sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc olmuştu.

Hafta sonu boyunca Paul Ricard pistinin olduğu bölgede 30 dereceyi aşan sıcaklıklar vardı ve pazar günü sıcaklık daha da arttı. Bundan ötürü yarış içerisinde lastik yönetiminin çok önemli olacağı düşünülüyordu.

Çoğu sürücü orta hamur lastiği tercih etti

Yarışa motor değiştirdiği için grid cezası alan ve en geriden başlayan Carlos Sainz'ın yanı sıra, Valtteri Bottas ve Pierre Gasly sert hamurla başladı. Diğer sürücüler ise orta hamurla lastiği tercih etti.

Startın ardından Ferrari pilotu Leclerc ve ikinci sıradan başlayan Max Verstappen yerini korurken, Lewis Hamilton harika bir statla Sergio Perez'i geride bıraktı. Ayrıca Fernando Alonso da yine güçlü bir startın ardından beşinci sıraya kadar çıktı.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez ve Alonso şeklinde oldu.

Leclerc ilk turlarda fakrı bir saniyenin üzerine çıkarsa da, Verstappen sonrasında farkı bir saniyenin altına indirdi ve DRS mesafesine geldi.

Arkada George Russell, beşinci sırayı Alonso'dan alırken, Perez de üçüncülük için Hamilton'ı sıkıştırmaya başladı.

Verstappen baskılara rağmen Leclerc'i geçemedi

Geçişin zor olduğu pistte Verstappen tüm baskısına rağmen Leclerc'i geçmeyi başaramadı. Perez de aynı şekilde Hamilton'ı geçemedi ve İngiliz pilot arayı yavaş yavaş açmaya başladı.

Leclerc'in Verstappen'le arasını 1.7 saniyeye çıkarmasının ardından Red Bull, yarışın 17. turunda Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilotu sert hamura geçirdi.

Leclerc spin attı, yarışa veda etti

Verstappen'in pit stopundan yalnızca iki tur sonra Ferrari kampında büyük bir şok yaşandı çünkü Leclerc, lider giderken aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Temasın ardından Leclerc'in aracı hasar alırken, yarışa veda etti. Bundan ötürü de yarışa güvenlik aracı girdi.

Pistteki isimlerin tamamı pite girerken, Verstappen liderliği eline geçirmiş oldu.

20. turun ardından yarış tekrar başladı ve Verstappen, startın ardından yerini korumayı sürdürdü. Ön bölümde herhangi bir değişiklik olmazken, Sainz gerilerden başladığı yarışta iki McLaren sürücüsü ve Fernando Alonso'yu geçerek beşinci sıraya kadar çıktı.

Verstappen, Hamilton'ın yaklaşmasına izin vermedi

Verstappen, güvenlik aracının ardından Hamilton'ın kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve farkı yedi saniyeye kadar çıkardı. Sainz ise Russell'ı geçerek dördüncü sırayı aldı ve Perez'i sıkıştırmaya başladı. Uzun kovalamacanın ardından Sainz, nihayet Perez'i geçti ancak Ferrari tarafından bir tur sonra tekrar pite alındı yeni set orta hamurla piste geri döndü. İspanyol pilot, piste tehlikeli şekilde gönderildiği için aldığı 5 saniyelik cezayı da çekmesinin ardından yarışa dokuzuncu sırada döndü.

Verstappen, Hamilton'dan iyice koparken, Hamilton da Perez'le arayı sekiz saniyeye kadar çıkardı. Lastikleri iyice tükenen Perez, bu noktada Russell'ın baskısı altındaydı.

Sainz son bölümde çok iyi bir tempoya sahipti ve hem Norris hem de Alonso'yu rahat şekilde geçerek beşinci sıraya çıktı.

Bitime dört tur kala Zhou Guanyu yolda kalırken, sanal güvenlik aracı devreye girdi ancak bitime az bir süre kaldığı için kimse pit stop yapmadı.

Sanal güvenlik aracı periyodunun sona erdiği noktada Russell, çok daha iyi hızlandı Perez'i geçerek üçüncülüğe çıktı. Kalan bölümde bu kez Perez Russell'ı zorlasa da, İngiliz pilot yerini korumaya devam etti.

Verstappen'in 8. zaferi

En önde ise Verstappen, hatasız sürüşünü devam ettirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek iki yarış aradan sonra galibiyete ulaştı.

Bu Verstappen'in bu yılki sekizinci galibiyeti olurken, puanını 233'e çıkardı ve artık en yakın rakibi Leclerc ile arasında 63 puan var.

Mercedes pilotu Hamilton, yarışın gizli yıldızlarından birisiydi ve startta üçüncülüğü almasının ardından hatasız bir sürüş yaparak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Bu sonuçla podyum serisini dört yarışa çıkarırken, 2022 sezonundaki en iyi sonucu elde etmiş oldu.