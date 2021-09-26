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    Genç İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti

    Genç İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti

    Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda meydana gelen kazada yaralanan 15 yaşındaki İspanyol pilot Dean Berta Vinales'in yaşamını yitirdiği açıklandı.
    • AA
    • 26.09.2021 - 03:16
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 03:29
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    Dünya Supersport 300 Şampiyonası, trajik bir ölümlü kazaya sahne oldu.

    İspanya'nın Jerez Pisti'ndeki yarış sırasında kaza geçirerek kafası ile göğsünden ciddi yaralar alan Dean Berta Vinales'in, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.

    VİNALES'İN KUZENİYDİ

    Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk sezonu geçiren henüz 15 yaşındaki İspanyol pilotun sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi. Dean Berta, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Aprilia takımı adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeniydi.

    Genç İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti-Video

    Genç İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti #1

    BAHATTİN SOFUOĞLU DA YARIŞIYORDU

    Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kazanın yaşandığı yarışı 3. sırada tamamlamıştı. Kaza nedeniyle Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ile Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda bugünkü ilk yarışlar, iptal edilmişti.

    Genç İspanyol motosikletçi Dean Berta Vinales hayatını kaybetti #2

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