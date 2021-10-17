Göksel'den Formula 1 yorumu: Gurur verici bir deneyimdi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde İstiklal Marşı'mızın ilk iki kıtasını okuduğu performansı ile beğeni toplayan şarkıcı Göksel, "Benim için çok gurur verici bir deneyimdi" dedi.

Geçtiğimiz hafta Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi söylediği İstiklal Marşı ile dikkatleri üzerine çeken Göksel, sosyal medyada övgü dolu yorumlar almıştı.

"GURUR VERİCİ BİR DENEYİMDİ"

Bu konu hakkında duygulandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim için çok farklı bir duygu oldu. Yazılan yorumları okudum. Çok güzel şeyler yazmışlar. İstiklal Marşı'nı okurken çocukluk, okul yıllarım aklıma geldi. Bir anda o günlere geri döndüm. Benim için çok gurur verici bir deneyimdi." dedi.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Bir süredir herhangi bir müzik çalışması içinde olmayan Göksel, "Aslında pandemi öncesi albüm yapmayı düşünüyordum ama nasip olmadı. Araya koronavirüs girdi. Şimdi albüm yapmayı düşünmüyorum. Bir single hatırlıyorum. Yakında çıkmış olur." açıklamasında bulundu.