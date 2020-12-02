Grosjean: Çocuklarım için araçtan çıktım

Romain Grosjean, yanan aracın içinde geçirdiği dehşet dolu 28 saniyeyi anlattı. Formula 1 pilotu, araçtan çocuklarını düşünerek çıktığını söyledi.

"Ölümün geldiğini gördüm, çocuklarım için araçtan çıktım."

Romain Grosjean, son yılların en korkunç kazasında yaşadıklarını işte bu sözlerle anlattı.

"İKİNCİ KEZ DOĞMUŞ GİBİYİM"

Hastanedeki tedavisi biten Fransız sürücü, alev topuna dönen ve iki bölünen araçtaki dehşet verici anları, ülkesinde yayın yapan TF1 kanalına anlattı.

"O anlar bana 28 saniyeden çok daha uzunmuş gibi geldi. Vizörüm tamamen turuncuya döndü. Ölümün geldiğini gördüm. Kendime çocuklarım için araçtan çıkmam gerektiğini söyledim. İkinci kez doğmuş gibiyim."





"TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Evli ve 3 çocuk babası olan Grosjean, hastanede çektirdiği fotoğrafı, "Ufak vücut çalışmalarının beni bu kadar mutlu edeceğini bilemezdim. Tedavi sürecim iyi gidiyor. Ancak çok yavaş yazabiliyorum." mesajıyla paylaştı.

Fransız pilot, bu hafta sonunu koşulacak yarışı kaçıracak. Hedefi, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde yarışmak.

Haas takım patronu Günther Steiner, Grosjean'ın durumuna pazartesi günü karar vereceklerini söyledi.

Grosjean'ın araçtan çıkma anı - İZLE





